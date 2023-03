Rugby, prevenzione del tumore alla prostata e al testicolo in occasione di Italia – Galles

Il mese della prevenzione solitamente è novembre e il segno distintivo è quello dei baffi. Ma sul problema del tumore alla prostata e del testicolo è sempre il momento giusto per fare verifiche ed esami.

Per questo la Federazione Italiana Rugby e l’associazione Mo4Mo, impegnata a livello mondiale nella sensibilizzazione attraverso l’impegno del movimento rugbistico in rapporto all’importanza della prevenzione e della diagnosi anticipata dei tumori urologici, hanno deciso di creare uno “Spin Off” del tradizionale “Movember”, spostandolo a marzo.

L’occasione giusta è la partita del Sei Nazioni tra Italia e Galles, in programma l’11 marzo allo Stadio Olimpico di Roma. Speciali presidi medici saranno presenti nel Villaggio del Terzo Tempo dove tutti i possessori di biglietto di sesso maschile potranno sottoporsi liberamente a una visita di controllo urologica a prostata e testicoli, offrendo così a chiunque lo desideri un semplice quanto efficace strumento diagnostico e rendendo l’impegno del rugby italiano verso “Movember” quanto mai concreto.

Le visite potranno essere fatte senza prenotazione, in base alla disponibilità basterà presentarsi in una delle postazioni organizzate appositamente per l’evento con medici e infermieri. In occasione dell’ultimo match casalingo la Fir proseguirà poi con l’attività di sensibilizzazione sul tema della donazione ematica fatta con Avis.

Negli spazi dedicati al pre-partita sarà presente un’autoemoteca e un box informativo, per consentire al pubblico di donare il sangue.