Rugby inglese spettacolare

Il massimo campionato inglese ha disputato la sua decima giornata, con una partita spettacolare tra Sale Sharks e Northampton Saints, che ha visto 11 mete in totale e un match in bilico fino agli ultimi 5 minuti di gara. La partita ha visto come protagonisti due Azzurri, Edoardo Todaro e Danilo Fischetti, entrambi con la maglia dei Saints.

I Saints hanno approcciato meglio alla partita, con le mete di Tommy Freeman e Rory Hutchinson nei primi 11 minuti. Nel corso del primo tempo, i padroni di casa sono tornati sotto con due marcature, per il 10-14 all’intervallo. L’avvio della ripresa ha visto le due squadre ribattersi colpo su colpo, con il penalty di George Ford e la risposta di Robbie Smith con la terza meta dei Saints.

I Sale Sharks si sono portati avanti con Tom O’Flaherty al 54′, ma il vantaggio è durato solo due minuti, quando gli ospiti sono tornati a colpire con Edoardo Todaro, che ha portato in meta un’azione di contrattacco iniziata da Alex Mitchell. Il match è rimasto in bilico fino ai 5 finali, quando la marcatura di Alex Coles e l’accelerazione di Henry Pollock hanno regalato una vittoria sicura ai Northampton Saints per 29-43 sui Sale Sharks. La partita ha visto molte altre azioni spettacolari, tra cui la quinta meta dei Saints con Josh Kemeny al 64′.