Rugby, dalla frutta secca energia per fare ‘meta’ per la Nazionale italiana

“Frutta in guscio. Dentro c’è l’Italia”. Questo è lo slogan della partnership tra la Federazione Italiana Rugby e il ministero dell’Agricoltura che continua anche nel 2025 durante il Torneo Sei Nazioni. L’iniziativa, in collaborazione con Ismea, promuove la filiera della frutta in guscio italiana, comprendente noci, nocciole, pistacchi, mandorle, carrube e castagne, con la Nazionale di rugby come testimonial.

La campagna 2025 è introdotta da un nuovo spot in cui la frutta in guscio gioca un ruolo fondamentale, affiancando l’Italrugby durante le partite come un alleato per raggiungere la meta. La presentazione della campagna si è svolta a Roma, durante una conferenza stampa pre-partita del match Italia-Galles, alla presenza di autorità e membri della squadra, tra cui il ministro Francesco Lollobrigida e il capitano Michele Lamaro.

Durante le tre partite casalinghe della Nazionale, in programma l’8 febbraio, il 23 febbraio e il 15 marzo, saranno distribuite diecimila confezioni di frutta in guscio dai produttori italiani presso lo stand Masaf-Ismea. Gli spot saranno proiettati sui maxi-schermi e il banner della campagna apparirà sui led a bordocampo.

La collaborazione con la Federazione Italiana Rugby si estenderà oltre il Sei Nazioni, con la pianificazione a livello nazionale dello spot e la partecipazione alla Festa del rugby, coinvolgendo anche i giovani rugbisti.