Assassinato a Parigi l’ex tre quarti della Nazionale argentina di rugby, Federico Martin Aramburu, 42 anni. L’ex Puma sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, nel seguito di una lite in un locale di Saint Germain, esplosi da un’automobile. L’ex nazionale argentino (22 selezioni), era a Parigi per motivi personali. Aramburu, residente nei Paesi Baschi, doveva partire lunedì per l’Argentina.

“Secondo i primi elementi dell’indagine -scrive l’Equipe-, sarebbe scoppiato un alterco tra quattro individui tra cui Aramburu, accompagnato da un amico, prima che i protagonisti venissero separati. Alla fine due uomini sono tornati davanti al bar in questione e hanno sparato più volte con una pistola contro l’argentino, uccidendolo. I due presunti colpevoli sono in fuga”.