Asta dal 12 ottobre al 2 novembre

– 50 memorabilia della sua carriera all’asta per beneficenza: Ian McKinley ha deciso di dare il suo contributo per attivare il progetto rugby della Fondazione Laureus Italia Onlus, di cui è ambasciatore. La borsa, il giaccone e i pantaloncini della Nazionale o ancora la felpa, la maglia di allenamento e lo zaino della Benetton: sono soltanto alcuni degli oggetti messi a disposizione dall’ex numero 10 di Treviso e dell’Italia, tornato in Irlanda – suo Paese d’origine – per iniziare un percorso da educatore e dimostrare a tutti, soprattutto ai giovanissimi, che grazie allo sport si può sempre ripartire.

L’asta sarà attiva sulla piattaforma benefica di CharityStars dal 12 ottobre al 2 novembre e sarà promossa dallo stesso Ian McKinley con dei video-messaggi postati direttamente sui suoi canali social con l’invito a donare. Con l’introduzione del rugby si arricchisce il numero di attività sportive (ad oggi sono più di 20, dal calcio al basket, passando per il surf, la vela e il karate), promosse dalla Fondazione Laureus Italia Onlus come strumento educativo e di apprendimento, in favore degli oltre cinquemila bambini delle periferie di Milano, Genova, Napoli, Roma, Torino e Catania.



L’impegno della Fondazione Laureus

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo”: queste le parole pronunciate da Nelson Mandela in occasione della prima edizione dei Laureus World Sports Awards, che si sono tenuti a Monte-Carlo nel 2000. Dal 2005 Laureus Italia sviluppa e sostiene numerosi progetti rivolti a minori che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica, aiutandoli a sentirsi parte di una comunità. La Fondazione collabora con più di 70 realtà territoriali e coinvolge più di 30 ambassador, campioni dello sport e non solo. Oltre al supporto dei minori in difficoltà, la Fondazione si rivolge anche ad allenatori, educatori e insegnanti attraverso percorsi formativi, utilizzando lo sport come strumento di inclusione e contrasto alla povertà educativa.