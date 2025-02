Rugani, l’ex Juve condannato a sei mesi con la condizionale

Daniele Rugani, ex difensore della Juventus e attualmente all’Ajax, è stato condannato per guida in stato di ebbrezza. L’incidente si è verificato nel luglio 2023, quando Rugani ha subito un controllo da parte della polizia stradale dopo un incidente autonomo nei pressi di Torino. I risultati dell’alcol test hanno evidenziato valori superiori ai limiti consentiti.

La condanna prevede una pena di 6 mesi di arresto con sospensione, oltre a una multa di 2.000 euro. Oltre alla sanzione economica, sono previste la revoca della patente e la confisca della Maserati sulla quale si trovava al momento dell’incidente.