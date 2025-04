Rudy Zerbi severo con un alunno durante le registrazioni di Amici: protesta del pubblico

Negli ultimi giorni, Rudy Zerbi ha suscitato una vasta polemica sui social media durante la registrazione della sesta puntata del serale di Amici 24, attaccando il giovane cantante Nicolò, allievo di Anna Pettinelli. Zerbi ha affermato con forza che Nicolò non avrebbe futuro nella musica, criticando la sua capacità di interpretazione. Questa dichiarazione ha fatto infuriare il pubblico, che si è schierato a favore di Nicolò, esprimendo il proprio disappunto attraverso centinaia di tweet e commenti su Instagram, TikTok, e Twitter. Molti utenti hanno addirittura chiesto che Rudy venga allontanato dal programma, giudicando le sue parole come degradanti e offensive per un ragazzo di soli 18 anni.

La discussione si è intensificata anche tra i giudici, con Anna Pettinelli che ha spesso mostrato disapprovazione verso le critiche di Zerbi e Lorella Cuccarini intervenendo per difendere l’allievo, affermando che non è necessario sminuire un cantante per valorizzarne un altro. Amadeus ha sostenuto che, se Nicolò prenderà le giuste decisioni musicali, potrà avere un futuro nella musica. Tra i commenti sui social, qualcuno ha evidenziato la gravità di dire a un giovane che non avrà successo, mentre altri hanno espresso il desiderio di avviare una petizione per cacciare Zerbi dal programma. L’episodio ha messo in luce l’asprezza del confronto tra critiche e supporto, rivelando le fragilità e le emozioni profonde legate al mondo della musica.