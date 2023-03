Rudy Zerbi manda in crisi NDG che sbotta e si fa censurare

Non solo Niveo, Rudy Zerbi a pochi giorni dal serale ha voluto incontrare e riascoltare anche NDG. Il professore di Amici ha fatto accennare due pezzi al cantante e poi l’ha rimandato in casetta. Il ragazzo però è sbottato con i suoi compagni e si è lasciato scappare anche qualche termine che è stato censurato (questa volta nessun vaffa).

“Com’è andata? No ragazzi non è andata proprio bene, ma sti cavoli. Mi ha fatto cantare Suavemente e Papaoutaia metà e poi così, insomma era strano. Faceva la faccia strana, faceva le facce. ma ci sta da lui, mi dispiace però per quella faccia… cattiva. Si è pure messo le mani in faccia. Mi dispiace un po’ di più quando fa quella faccia proprio inca***ta. Io che ti ho fatto di male per avere quel modo lì da inca***to? Perché aveva un modo arrabbiato e quasi infastidito che ero lì. Arrabbiato non so di cosa. Non gli piaccio e questo ci sta”.

A ottobre NDG si era già lasciato andare ad uno sfogo (anche quello censurato) contro il professore: “Sono inca**ato nero, frate! Inca**ato nero! Rudy a me quando arrivavo primo, nessun complimento, niente. Questa volta invece ‘il vocalist, il vocalist’, ma vaff*****lo. Ma quale vocalist“.

In quell’occasione Rudy aveva bacchettato NDG, ma poi aveva fatto anche una ramanzina generica alla classe.

“NDG noto che quando mandi a quel paese una persona gli dai del tu. Ho capito quindi tutto prima ero io poi il vaffanc*lo no. Rivendiamolo un secondo perché, secondo me, si capisce che non era tanto in generale. Magari sono io che non capisco.

Io credo ragazzi che qui dobbiamo smetterla. Cioè dobbiamo smetterla di giocare alle tre carte, smetterla di essere ipocriti. Oltretutto di nasconderci dietro un dito. Perché se tu mi mandi a fan***lo davanti a tutti, senza fare la cosa di posso darle de lei.

“Perché io ci tengo tanto al suo parere?” Almeno ti apprezzo. È uno dritto che dice quello che pensa. Non credo che tu sia arrivato primo in classifica così tante volte da dimenticarlo. Resettiamoci un attimo. Continuiamo a darci del tu NDG, tutte le volte che vuoi. Invece parlando a tutti e poi chiudo. Il gioco della verità non vale solo NDG, ma vale per tanti. Noi lo sappiamo, siete imbarazzanti quando poi esce la verità”.