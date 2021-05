Il rapporto di Rudy Zerbi e Aka7even ad Amici è stato ricco di alti e bassi, i due si sono spesso scontrati. Il cantante più volte si è lamentato del trattamento ricevuto dal prof, che non ha mai risparmiato critiche per il giovane alunno. Adesso che il talent è giunto al termine gli animi si sono rilassati, Aka7even ieri ha addirittura voluto che il discografico facesse una diretta insieme a lui. Durante la live Rudy Zerbi ha fatto diversi complimenti ad Aka ed ha rivelato che quello che il cantante gli ha detto subito dopo la finale.

“Volevo solo dire una cosa, visto che la diretta è tua, anzi grazie per avermi invitato. Volevo farti i complimenti per le parole bellissime, intelligenti e mature che mi hai detto quando ci siamo parlati alla fine della finale. Quello che mi hai detto dopo il programma mi ha dimostrato che sei un ragazzo intelligente, serio e maturo. Quando mi hai detto che comunque certe critiche possono aiutare – certe, non tutte – a crescere io mi sono detto che sei veramente un ragazzo perbene, come ho sempre pensato. Volevo solo dirti questa cosa e voglio che la sappiano tutti. Sono molto fiero e molto contento. Come è successo anche per altri, quando vorrai ti aspetto anche da me in radio. Ti mando un grosso abbraccio e ti faccio il mio in bocca al lupo“.

E Aka7even ne ha di motivi per essere felice, non solo le parole di Rudy Zerbi, ma soprattutto i risultati che stanno avendo i suoi singoli in classifica.

Per la prof Anna Pettinelli Aka7Even deve prendere ispirazione dalla mamma per la scrittura delle barre nel guanto di sfida lanciato dal prof Rudy Zerbi #Amici20 pic.twitter.com/PVlHa7OWAF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 14, 2021

Rudy Zerbi e Aka7even: la diretta.

Rudy che ci tiene a precisare che Luca è una bellissima persona.

In fondo sappiamo che non lo ha mai disprezzato davvero ma lo faceva per show#Aka7even #Amici20 pic.twitter.com/WPjn9rKRH8 — 🍹🐧 (@isoledipinte) May 17, 2021