Rudy Zerbi e Wax hanno un rapporto un po’ altalenante. Circa due settimane fa il cantante di Amici ha dato del “falso bastardo” al professore e questo ha causato un gran malumore.

Wax ha ovviamente chiesto scusa (“Non so nemmeno perché l’ho detto lo giuro. Mi scuso e prenderò ogni provvedimento per il mio comportamento. Però davvero non pensavo quelle parole”); ma Rudy Zerbi ha chiesto ugualmente una punizione esemplare. Ad ogni modo i due oggi hanno chiarito grazie ad Arisa che ha chiesto espressamente a Rudy Zerbi di non fare più riferimento all’accaduto del “falso bastardo”.

“Wax contro di te non ho assolutamente niente, anzi so che ti hanno fatto vedere una mia foto” – ha esordito il professore di canto – “Io e te abbiamo tanti punti in comune anche di somiglianza. Siamo due rossini e ci somigliavamo anche in qualche punto. Anche se questo non è una bella cosa per te. Se farai delle cose che mi piacciono te lo dirò e se farai cose che non mi piacciono te lo dirò, se mi verrà richiesto. Non rivangherò più”.

Rudy Zerbi a 20 anni identico a Wax: la foto e la reazione del cantante di Amici

Quando Arisa ha mostrato la foto di Rudy Zerbi da giovane, Wax ha detto: “Oddio! Oddio! Io sono più bello, ma è vero che c’è somiglianza!“.

Ecco la foto: