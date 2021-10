“Il netto contrasto, che è stato rilevato, tra le dichiarazioni testimoniali rese da Danilo Mariani”, il pianista senese di molte serate nella Villa di Arcore di Silvio Berlusconi, “le circostanze emerse nell’ambito dei procedimenti milanesi, definiti con pronunce dotate della forza del giudicato, le quali hanno accertato la riconducibilità alla nozione di prostituzione delle prestazioni di intrattenimento, offerte dalle ospiti femminili delle serate di Arcore, nonché la decisione, quasi paradossale, con cui invece Mariani ha escluso la natura sessuale di quegli svaghi inducono a ritenere che l’imputato abbia consapevolmente voluto negare circostanze a lui ben note, all’evidente scopo di non pregiudicare il suo rapporto fiduciario con l’ex presidente del Consiglio, la cui conservazione evidentemente valeva ben più della minaccia costituita dalla sanzione penale”. E’ quanto afferma il Tribunale di Siena nelle motivazioni, depositate nei giorni scorsi, della sentenza di condanna a 2 anni di reclusione (con sospensione della pena) dello stesso Danilo Mariani per falsa testimonianza emessa lo scorso 13 maggio nell’ambito di uno stralcio del processo relativo al cosiddetto Ruby ter. Per l’altro reato contestato in concorso a Mariani e Berlusconi, corruzione in atti giudiziari, il Tribunale di Siena ha assolto entrambi ieri giovedì 21 ottobre con formula piena perchè il fatto non sussiste.





