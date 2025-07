Ruby Rubacuori in attesa: le foto del pancione emozionano!

Karima el-Mahroug, meglio conosciuta come Ruby Rubacuori, sta per diventare madre per la seconda volta. A 32 anni, la celebre protagonista degli scandali legati al ‘Bunga Bunga’ condivide momenti di dolce attesa insieme al compagno Daniele Leo. La coppia si trova a Palmaria, osservando il mare e godendosi questa fase speciale della loro vita.

Nei suoi post sui social, Karima ha mostrato con orgoglio il pancione, ma mantiene ancora il segreto sul sesso del nascituro. Ha annunciato la gravidanza lo scorso 9 gennaio, scrivendo che non vede l’ora di accogliere il nuovo membro della famiglia. Dalla sua precedente relazione con Luca Risso, ha già una figlia, Sofia Aida, nata nel 2011, che è già nel pieno dell’adolescenza.

Il momento è molto atteso e, nonostante le scintille nel loro rapporto, la coppia non ha ancora rivelato dettagli riguardanti eventuali progetti di matrimonio, nonostante Daniele abbia chiesto a Karima di sposarlo nel 2022. Entrambi sono complementari anche nelle loro attività professionali, gestendo insieme una società che si occupa di medicina estetica a Genova.

Ora, tra piccole passeggiate al mare e dichiarazioni d’amore, Karima e Daniele sembrano pronti ad abbracciare una nuova avventura da genitori.