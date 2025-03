Rubati 500 gatti portafortuna: un mistero senza soluzione

Gordon Ramsay ha recentemente raccontato un episodio curioso riguardante il suo ristorante Lucky Cat a Londra, dove quasi 500 gatti della fortuna, o maneki-neko, sono stati rubati in una settimana. Queste statue, simbolo di buona sorte nella cultura giapponese, erano state scelte per arredare il ristorante e creare un’atmosfera accogliente. La scomparsa di 477 statuette ha comportato una perdita economica di oltre 2.000 sterline; ognuna aveva un valore di circa 4,50 sterline. Tuttavia, la polizia non ha ricevuto denunce ufficiali, suscitando curiosità su come un numero così elevato di gatti potesse essere sottratto senza attirare attenzione. Alcuni suggeriscono che i furti siano avvenuti in modo graduale.

Oltre al furto, Ramsay ha menzionato anche situazioni imbarazzanti create da coppie che approfittano della discrezione dei bagni del ristorante. Questa condotta ha spinto il personale a monitorare il loro uso per mantenere un ambiente rispettoso. Nonostante le sue sfide, Lucky Cat ha ottenuto un grande successo, attirando clienti con la sua proposta culinaria ispirata alla cultura asiatica.

Il furto ha colto di sorpresa anche i social media, dove molti hanno ironizzato sulla situazione, suggerendo che il ristorante dovrebbe vendere gatti della fortuna come souvenir. Sebbene le perdite siano significative, la visibilità aumentata potrebbe rappresentare un vantaggio per il locale, attirando nuovi clienti. Ramsay dovrà affrontare la sfida di migliorare la sicurezza per prevenire simili episodi e garantire la protezione dei suoi elementi decorativi distintivi.