Rubano la loro cagnolina, la ritrovano in un rifugio pronta per l’adozione

Gli animali sono a tutti gli effetti un membro della famiglia e hanno un grande valore emotivo all’interno di essa. Un’eventuale perdita di un quattro zampe genera momenti di tensione e angoscia poiché non si sa dove si trova. È il caso di una famiglia di New York che ha perso il proprio cane Mocha qualche mese fa. I membri di questa famiglia hanno attraversato momenti difficili, ma hanno avuto il loro dolce lieto fine.

Dopo averla persa e temuto il peggio, ritrovano la cagnolina in rifugio

A gennaio, una famiglia residente a New York aveva deciso di fare un viaggio, tuttavia, non potevano portare con sé Mocha, la loro cagnolina di razza pitbull color marrone a cui sono molto affezionati. Di fronte a questa situazione, hanno deciso di lasciarla a casa sotto la supervisione di un dog sitter. Giorni dopo, si sono resi conto di essersi affidati alla persona sbagliata.

Quando sono tornati dalla loro vacanza, hanno scoperto con sorpresa che Mocha non era in casa e nemmeno il dog sitter. Hanno deciso quindi di contattarlo, in primis, per sapere cosa fosse successo alla loro cagnolina, ma il giovane ha iniziato ad inventare scuse per distogliere la loro attenzione. Così, per alcuni mesi hanno dovuto imparare a vivere senza Mocha, un pilastro solido della famiglia non avrebbe più fatto ritorno.

È stato un momento difficile per la famiglia che, per porre rimedio al proprio dolore, ha deciso di adottare un nuovo animale domestico, ma non sapevano cosa il destino aveva in serbo per loro. Alcuni parenti avevano convinto la famiglia a partecipare ad un evento organizzato a Manhattan, chiamato Paws in the Park. Mentre camminavano, notarono un musetto alquanto familiare. All’inizio non riuscivano a crederci, ma quando hanno chiamato il nome di Mocha e lei ha iniziato a correre verso di loro, non hanno avuto più dubbi. Era proprio la loro amata cagnolina.

L’emozione del momento era tanta, troppa, ed è straripata fuori in un lungo abbraccio tra cagnolina e famiglia. Sia i membri più piccoli che i genitori non potevano credere di aver ritrovato la loro Mocha. Mai avrebbero immaginato che ad un evento per adottare un animale trovassero invece la loro perduta cagnolina. Dimostrato che lei era proprio Mocha ai responsabili, hanno potuto riportarla a casa.