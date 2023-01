Ruba da mangiare al gattino indifeso: anche lui è molto affamato

Il gattino sembra non essere per niente disturbato dall’animale che gli ruba da mangiare sotto il naso. Il video ha fatto impazzire il web!

Saper condividere con gli altri è davvero molto importante, così come dovrebbe esserlo imparare ad essere educati e chiedere prima di pretendere qualcosa. Forse l’animale del video che negli ultimi giorni ha fatto impazzire il web non ha ben chiaro questo secondo punto, anzi, proprio il contrario. Il filmato ha come protagonista una papera che ruba da mangiare ad un piccolissimo gattino, senza che questo faccia assolutamente una piega.

Gli utenti sono impazziti nel vedere la simpaticissima scena che ritrae il comportamento dei due animali.

La papera si approfitta della gentilezza del gattino e gli ruba il cibo da sotto il naso

Sono sempre di più i video che girano sul web in cui vengono riprese scene i cui protagonisti sono degli animali. Questi filmati spesso riescono a rapire gli utenti per la tenerezza dei momenti ripresi, altri invece riescono a strappare delle risate ed è impossibile non condividerle con amici e parenti. Da qualche giorno gira su Twitter un video i cui protagonisti sono una papera e un gattino che si ritrovano a condividere un pasto e ciò che viene mostrato fa davvero molto ridere.

La strana coppia di animali è riuscita a conquistare il web in pochissimo tempo e questo grazie al loro comportamento. Una decisamente esagitata, l’altro estremamente calmo e permissivo.

Il filmato inizia con un tenero micio dal pelo rosso di poche settimane che si sta preparando a gustare il proprio pasto, una scatoletta di cibo umido appoggiata su un piattino.

pic.twitter.com/FPTdNzJ8RD — why you should have a duck 🦆 (@shouldhaveaduck) January 7, 2023

Nel momento in cui il gattino inizia a gustare delicatamente il proprio pasto, dandogli solo delle piccole leccate, entra in scena una papera che gli ruba da mangiare proprio sotto il naso.

La parte divertente, però, non è solo il furto di cibo, ma il modo in cui la papera lo fa. L’anatide infatti si butta sul cibo con tutta la sua vemenza, iniziando a beccare a tutta velocità e così facendo inizia a spargere i pezzi da per tutto. Il gattino, nel frattempo, continua indisturbato a mangiare come se nulla fosse. Un micio con una pazienza davvero epica, a differenza dell’ingordigia della sua amica pennuta.

Il video è piaciuto così tanto agli utenti che lo hanno visto che in pochissimi giorni ha superato i due milioni di visualizzazioni e arrivando a quasi 100 mila mi piace!