Ru222028 magazzinieri (pd)

Offerta di Lavoro: Magazzinieri (PD) – RU222028

Azienda Leader nel Settore

La Risorsa Umana Srl – Job Center Group, filiale di Castelfranco Veneto, è attualmente in cerca di Magazzinieri per un’importante azienda a Padova. Questa è un’opportunità imperdibile per entrare in un contesto professionale dinamico e all’avanguardia.

Responsabilità principali:

Stoccaggio e gestione dei prodotti finiti nel magazzino.

Prelievo e verifica dei materiali secondo le commesse.

Operazioni di carico e scarico con utilizzo di muletto.

Requisiti richiesti:

Esperienza pregressa nel ruolo di magazziniere.

Dimestichezza nell’uso del muletto (patente muletto richiesta).

Attitudine al lavoro di squadra e buone capacità organizzative.

Candidati subito!

Se sei motivato e desideri entrare a far parte di un team di successo, invia il tuo CV per la posizione di Magazziniere (PD). Non perdere l’occasione di lavorare in una realtà di eccellenza!

Per maggiori dettagli e per inviare la tua candidature, visita impiego24.it.