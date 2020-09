RTL Power Hits Estate 2020: i vincitori dei tanti premi assegnati durante la rassegna in programma all’Arena di Verona il 9 settembre.

Non ci sarà il pubblico, all’Arena di Verona, ma le emozioni sì. La serata degli RTL Power Hits Estate 2020, quella che decreterà il tormentone di questa stagione, sarà ricca di grandi momenti di musica e non solo. In attesa di scoprire quale sarà il tormentone in assoluto di questo 2020, sono stati annunciati premi che verranno consegnati nel corso della serata. Scopriamo insieme i vincitori.

RTL Power Hits Estate 2020: i vincitori

In attesa di scoprire quale sarà il tormentone dei tormentoni in questa estate 2020 (ma i pronostici danno per favoritissima Karaoke della premiata ditta Boomdabash-Alessandra Amoroso), sono stati confermati gli altri premi della serata.

Il premio FIMI, destinato al singolo italiaino più venduto nei mesi di giugno, luglio e agosto 2020, è stato assegnato a Karaoke dei Boomdabash e Alessandra Amoroso.

Il riconoscimento PMI, destinato al singolo indipendente più trasmesso dalle radio negli stessi mesi, è invece andato a I’m On My Way del dj francese Bob Sinclar.

Il premio Siae, destinato invece al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dal 22 giugno al 28 agosto 2020, è andato a Karaoke dei Boomdabah e Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso

Il premio Power HitStory 2020, destinato ad alcuni degli artisti che hanno fatto la storia della nostra musica, è stato assegnato a Zucchero, Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Biagio Antonacci e Gianluca Grignani.

Il premio Top Album, per il disco più venduto nel periodo agosto 2019 – agosto 2020 è invece andato a Persona, il long selling di Marracash, forse l’album più importante nella carriera del king del rap italiano. Infine, ad Andrea Bocelli è stato assegnato il premio Power Hits nel mondo.

