ROMA – “Ora basta, le Rsa vanno riaperte, non ci sono più alibi”. Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Salute del governo Conte e ancora al fianco del ministro della Salute Roberto Speranza come consulente, continua a ricevere le lettere e le denunce di associazioni e parenti di chi è rinchiuso nelle strutture assistenziali, solo, senza poter ricevere visite nonostante due circolari e un’ordinanza dell’8 maggio dicano il contrario.

Zampa, i dati sul monitoraggio delle riaperture delle Rsa raccontano che in ogni provincia italiana 8 Rsa su 10 sono ancora chiuse. È un ritardo fisiologico o c’è un problema?

“Guardi, quello che mi stupisce è che l’ordinanza di 3 giorni fa non fa altro che ribadire la necessità – e non più la “possibilità” – di aprire le Rsa, ma ci sono già due circolari molto esplicite datate una 20 novembre e una 4 dicembre. Erano state fatte in vista di Natale. Posso comprendere le lentezze dell’inverno e il fatto che allora non fu possbile dargli seguito ma ora il ritardo non è più ammissibile”.

L’Umbria, ad esempio, ha recepito solo oggi l’ordinanza nazionale. Sono tempi tecnici necessari per le riaperture?

“Le Regioni sono state informate molto prima dell’ordinanza. Il protocollo allegato a quel provvedimento è frutto della conferenza delle Regioni, di cui vanno giustamente orgogliose. L’ordinanza è solo l’ultimo atto perché si rischiava di non riaprire, serviva qualcosa che accompagnasse la responsabilità dei direttori sanitari. Non si capisce cosa manchi ancora adesso. Sembra che non si comprenda anche la difficoltà psicologica delle persone che sono private della loro libertà, persone molto anziane, che spesso vivono con angoscia e con molta fatica la loro condizione lontano da famiglie, figli, nipoti. Spesso abbiamo detto che in questa pandemia il “tempo” ha riassunto un valore; ecco pensiamo a quanto vale il tempo per una persona molto anziana”.

Se famiglie e comitati trovano le Rsa chiuse cosa possono fare?

“Rivolgersi a questo punto al Garante delle persone private della libertà, perché praticamente siamo di fronte a reclusi e questo non fa onore al Paese. Una cosa è tutelarli, un’altra è tenerli reclusi. La vecchiaia prima era un valore. Ora usare la parola “vecchio” sembra non sia più politically correct. E io invece dico recuperiamola e rispettiamola”.

Dario Francolino, presidente del comitato Open Rsa Now, propone che le Regioni diffidino o sanzionino le strutture che non aprono senza giustificati motivi. Che ne pensa?

“Sono d’accordo. Devono sanzionare o ritirare gli accreditamenti delle strutture, visto che il protocollo per la riapertura lo hanno stabilito loro, condivindendolo con il ministero e l’Istituto superiore di sanità. È la loro competenza: che la esercitino. Fornendo i dati e identificando le Rsa ancora chiuse e monitorando l’applicazione dell’ordinanza”.

Come è possibile che non ci sia un dossier nazionale per sapere quante e quali sono le Rsa riaperte?

“Non lo so… Lo ho chiesto ma non c’è e questo è un altro grande problema per chi ha a che fare con la Salute. I dati sono in possesso delle Regioni, quando gli arrivano. C’è una disomogeneità che diventa critica quando si tratta di quantificare e analizzare i problemi delle Rsa come quelli della salute mentale dei giovani. E questo complica il lavoro di chi deve mettere in campo politiche e iniziative e farlo nei tempi giusti. Il Covid ce lo ha insegnato ancora di più in questi mesi con le disparità di calcolo e di informazioni. È una delle questioni centrali da affrontare”.

In che modo?

“C’è bisogno di una rivoluzione nella rilevazione e nei controlli. A mio avviso anche qui bisogna agire con meccanismi punitivi o premiali: ci devono essere obblighi e incentivi economici”.

Dopo le Rsa, si chiede che vengano riaperte anche le altre strutture di lunga degenza e i reparti ospedalieri per stare accanto ai propri cari. Quando accadrà?

“Credo sia la prossima mossa da fare. Man mano che si procede alla vaccinazione, con il cosiddetto green pass e i dispositivi di protezione individuali, dobbiamo riaprire. Ci sono stati medici e primari di terapia intensiva coraggiosissimi che hanno fatto entrare i familiari per sollecitare una reazione dei loro pazienti in rianimazione. Dobbiamo seguire, ovunque, loro esempio. I diritti delle persone e ancor più delle persone deboli devono venire prima dei problemi amministrativi, politici, economici”.

Il Piemonte ha deciso che i tamponi per i parenti di chi è ospite in una Rsa saranno a carico della Regione. Sarà così ovunque?

“Me lo auguro. Sarebbe un altro grande impegno dovuto dalle Regione per non far sì che le parole spese in questa pandemia come il motto “ne usciremo migliori” restino lettera morta. Il Piemonte ha dato il buon esempio, dovrebbero andare tutti in questa direzione. Il costo non mi pare insostenibile”.