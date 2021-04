In Trentino da sabato primo maggio nelle case di riposo torneranno gli abbracci: i parenti degli anziani ospiti delle Rsa potranno infatti incontrare i propri cari con contatto diretto, ovvero senza barriere come la stanza degli abbracci o divisori di altro tipo.

A prevederlo le nuove linee guide dell’assessorato trentino alla salute predisposte assieme all’Azienza provinciale per i servizi sanitari. Da sabato ci sarà la possibilità di riabbracciare il proprio caro, senza barriere come quelle delle ‘stanze degli abbracci’ ma nel rispetto delle precauzioni che, per i visitatori, saranno la mascherina Ffp2 e l’igiene delle mani.

Le nuove regole in Trentino, dove il 92% dei residenti nelle Rsa è stato vaccinato, prevedono una distinzione tra familiare vaccinato e familiare non vaccinato che accede alla Rsa. Il familiare non vaccinato, per visitare il proprio caro all’interno della Rsa, deve poter esibire anche un test antigenico rapido negativo non antecedente alle 48 ore dalla visita. Per familiare vaccinato si intende invece sia chi ha completato il ciclo vaccinale (con due dosi) sia chi abbia ha effettuato solo la prima dose.