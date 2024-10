Rozzano Calcio: Un Tributo in Campo a Manuel Mastrapasqua Dopo l’Omicidio

La Rozzano Calcio SSD ha deciso di omaggiare la memoria di Manuel Mastrapasqua, un giovane di 31 anni ucciso tragicamente durante una rapina, con un gesto simbolico che unisce sport e solidarietà. I capitani delle squadre indosseranno cuffie simili a quelle di Mastrapasqua durante le partite del 19 e 20 ottobre.

Manuel Mastrapasqua è stato assassinato la notte dell’11 ottobre a Rozzano, mentre tornava a casa. Il 19enne Daniele Rezza, nel corso di una rapina, lo ha colpito con un fendente, rubandogli le cuffie wireless. Questo evento ha avuto un impatto profondo sulla comunità locale e ha scosso particolarmente la Rozzano Calcio SSD.

La dirigenza del club ha espresso grande sconcerto, evidenziando come un gesto quotidiano, come ascoltare musica con le cuffie, possa improvvisamente trasformarsi in motivo di violenza. In segno di rispetto e solidarietà per la famiglia di Mastrapasqua, i capitani delle squadre della Rozzano Calcio indosseranno cuffie durante le partite del weekend, non solo per commemorare il giovane, ma anche per diffondere un messaggio chiaro contro la violenza. Un comunicato ufficiale ha invitato atleti, mister, dirigenti e tifosi a partecipare all’iniziativa portando cuffie da indossare.

“È arrivato il momento che tutti inizino ad abbassare i toni”, hanno dichiarato, accentuando la necessità di combattere una cultura di violenza presente nella società. La scelta di indossare cuffie si trasforma, quindi, in un simbolo per il diritto di “vivere senza paura”. La dirigenza del Rozzano Calcio ha sottolineato come la violenza, nelle sue varie forme, sia un problema diffuso nella vita quotidiana. Hanno dichiarato: “Desideriamo mostrare la nostra vicinanza alla famiglia di Manuel e allo stesso tempo dire NO ALLA VIOLENZA, che si manifesta su tutto il territorio nazionale”.

L’invito rivolto a tutti i partecipanti è chiaro: portare cuffie e dimostrare che la comunità è unita nel rifiutare la violenza. Questo atto, sebbene semplice, porta con sé un significato profondo, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e cambiamento.