Royal Family, Harry sarà presente all’incoronazione di Re Carlo senza Meghan Markle: il motivo

Harry e Meghan Markle sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati del momento. Nel corso delle ultime ore Buckingham Palace ha reso pubblica una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto rivelato, Harry sarà presente il giorno dell’incoronazione di Re Carlo ma senza Meghan, che resterà invece in California. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Nonostante le voci che lo vedevano assente il giorno dell’incoronazione di suo padre, Harry ci sarà. Questo è quanto trapela dalle notizie condivise da Buckingham Palace. Il secondogenito di Re Carlo III sarà dunque presente alla cerimonia di incoronazione del figlio della Regina Elisabetta, ma solo. Meghan Markle, infatti, resterà in California.

Ulteriori retroscena riguardo questa vicenda, che nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione di tutti, sono stati rivelati dalla BBC. Stando alle indiscrezioni, pare che la casa reale inglese avrebbe inviato ad Harry e Meghan una mail per confermare la loro presenza alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III.

La decisione di Meghan Markle di non essere presente sarebbe legata alla decisione della moglie di Harry di restare vicina ai figli. Pertanto, dunque, si esclude qualsiasi ipotesi riguardo un mancato invito a Meghan da parte della casa reale inglese.

Questo è quanto rivelato dalla BBC in merito all’assenza di Meghan Markle alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, che si terrà il prossimo 6 maggio presso l’abbazia di Westminster:

La decisione di non partecipare sarà vista come una fase delle tensioni non risolte e ancora presenti tra il duca e la duchessa del Sussex e la famiglia reale.