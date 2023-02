Roy Paladini vince Tali e Quali Show, Malgioglio però lo stronca

Con la quinta puntata si è chiusa la terza edizione di Tali e Quali Show. A trionfare è stato Roy Paladini con una meravigliosa esibizione sulle note di Thriller. Il 44enne è ha anche ricevuto una standing ovation e i complimenti di quasi tutti i giudici.

Subito dopo la fine della puntata Paladini ha dedicato la vittoria al figlio Leon:”Non ci credo non mi sembra ancora vero. Ho vinto e ha vinto la musica di Micahel Jackson in Italai ed era una cosa quasi impossibile. Dedico questa vittoria a mio figlio“.

Roy Paladini, i giudizi di Cristiano Mlgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Loretta Goggi ha dato a Roy Paladini quattro punti su cinque: “La voce di Roy era un po’ più scura di quella di Michael Jackson, che è leggermente più schiacciata e piccola. Poi però quando ho tolto la cuffia e l’ho anche visto, cioè, come si fa?”

Panariello si è complimentato e ha dato il massimo dei punti al cantante: “La penso come Loretta, ma il merito di questo ragazzo è doppio. Lui non solo becca la voce di Michael, ma la prende ballando e facendolo benissimo. Questa è la vera difficoltà e io gli do il massimo dei voti possibili“.

L’unico giudice a non aver apprezzato la performance dell’artista è stato Cristiano Malgioglio. Malgy infatti ha detto che Roy non aveva nulla della voce di Michael e per questo motivo gli dato solo un punto su cinque.

“Michael è stata la più grande popstar del mondo. Se l’ho incontrato? Non ve lo dico, non vi do questa soddisfazione. Poi nel mio libro saprete tutto e vedrete anche le fotografie. Comunque devo dire che poi l’ho incontrato a Roma e c’era anche la grande immensa Sophia Loren. Io per questo ragazzo posso dare un dieci nel ballo, ma nella voce un uno si becca, mi dispiace tanto. Perché non ho trovato nulla di Micahel, ma solo tanta energia nella danza”.