ROY AYERS ci lascia a 84 anni: omaggio alla leggenda del jazz-funk

Roy Ayers, compositore, produttore e vibrafonista jazz-funk pionieristico, è morto a New York dopo una lunga malattia. La famiglia ha confermato la notizia tramite un post su Facebook, esprimendo che Ayers ha vissuto splendidi 84 anni e mancherà profondamente.

Nato a Los Angeles, Roy Ayers iniziò la sua carriera musicale in una famiglia di musicisti, avvicinandosi presto al vibrafono e al pianoforte. Negli anni ’60, è emerso nella scena bebop, facendo il suo debutto con l’album “West Coast Vibes” nel 1963. Successivamente, collaborò con artisti di fama come Herbie Mann e firmò con Atlantic nel 1967 e Polydor nel 1970.

Il suo apice creativo si raggiunse con i Roy Ayers Ubiquity, che negli anni ’70 definirono il jazz-funk con brani iconici come “Everybody Loves the Sunshine” (1976), “Searching” e “Running Away” (1977). Il suo stile ha influenzato generazioni di artisti, diventando un influente punto di riferimento per il neo-soul e il West Coast hip-hop. Le sue melodie avvolgenti e groove caldi sono stati campionati da molti artisti di spicco, tra cui Dr. Dre, A Tribe Called Quest, 2Pac, The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Common e J Dilla.

Con una carriera prolifica e un’impatto indiscutibile, Roy Ayers lascia un’eredità musicale che rimarrà nella storia della musica contemporanea.