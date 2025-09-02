25.3 C
Rowenta X-PERT 6.60: Aspirapolvere Senza Fili Leggero e Potente!

Rowenta X-PERT 6.60: Aspirapolvere Senza Fili Leggero e Potente!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 132,99€ – 109,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Rowenta X-PERT 6.60 Essential Aspirapolvere Senza Fili Potente, Scopa Elettrica Senza Fili Ricaricabile Leggera, Aspirapolvere Senza Sacco Multisuperficie, Autonomia 45 Min, Luci LED,RH6838

Rowenta X-PERT 6.60 Essential: L’aspirapolvere Senza Fili che Fa la Differenza

Scopri il nuovo aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60, un valido compagno per la pulizia della tua casa. Grazie alla sua tecnologia ciclonica e al potente motore da 100 W, questo dispositivo è in grado di catturare la polvere in un’unica passata, rendendo la pulizia semplice e veloce.

Versatilità e Comfort di Pulizia

Con un design che permette di affrontare ogni angolo della tua abitazione, l’X-PERT 6.60 è ideale per pulire pavimenti, soffitti e anche le zone più difficili da raggiungere grazie all’aspirabriciole rimovibile.

Innovazione e Praticità

La spazzola motorizzata, con un rullo rimovibile e luci LED integrate, garantisce visibilità anche negli spazi più bui, rendendo la pulizia sotto i mobili un gioco da ragazzi. Ma non è tutto: con un peso di soli 2,4 kg, è così leggera e maneggevole che potrai usarla senza affaticarti.

Funzionalità Sconvolgenti

  • Posizione Stop&Go: Dimentica il fastidio di dover appoggiare l’aspirapolvere a terra. Con questa funzione, tubo e spazzola possono restare in piedi da soli mentre utilizzi l’aspirabriciole.
  • Batteria Rimovibile: La batteria agli ioni di litio da 18 V offre un’autonomia fino a 45 minuti, permettendoti di pulire a lungo senza interruzioni.

Accessori Premium

In dotazione troverai una spazzola per letti e divani, una bocchetta per fessure e angoli, due spazzole sicure per superfici delicate e una base di ricarica a muro, per una pulizia completa e senza stress.

Non Aspettare!

Rivoluziona la tua routine di pulizia con il Rowenta X-PERT 6.60. Acquista ora e scopri la facilità di una casa impeccabile!





