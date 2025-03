Rowenta X-PERT 6.60: Aspirapolvere Senza Fili Leggero con Motore da 100 W e 45 Minuti di Autonomia

144,99€ - 129,99€

(as of Mar 07, 2025 05:00:40 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

Ottime prestazioni e pulizie senza alcuna difficoltà

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 unisce prestazioni elevate a un design leggero e compatto. Pulizie profonde e senza sforzi grazie al motore potente da 100 W, alla batteria di lunga durata con autonomia fino a 45 minuti* e al design leggero (solo 1.4 kg in modalità aspirabriciole).

Pulizieprofonde e pratiche

Potente motore da 100 W, per prestazioni elevate e pulizie profonde, e design leggero e pratico.

Batteria a lunga durata

La batteria rimovibile da 18 V offre fino a 45 minuti di autonomia* (con 4 ore di ricarica).*se utilizzato in modalità aspirabriciole e Eco

Pulizia facile e veloce

Dall’aspirapolvere senza fili alla modalità aspirabriciole, per pulire superfici e pavimenti in una sola sessione.

Leggerezza e praticità

Design sottile e leggero (1.4kg in modalità aspirabriciole) per una pulizia pratica e confortevole.

PULIZIE PROFONDE E PRATICHE: Con Rowenta X-PERT 6.60 pulizie profonde e senza fatica grazie al potente motore da 100 W e al design leggero

FINO A 45 MINUTI DI AUTONOMIA: La batteria rimovibile da 18 V garantisce un’autonomia fino a 45 minuti (se utilizzato in modalità aspirabriciole e Eco)

PULIZIE SENZA FATICA: Pulizia senza fatica e prestazioni elevate, in un design sottile e leggero (1.4 kg in modalità aspirabriciole), per un comfort completo

MANUTENZIONE SEMPLICE: Un contenitore della polvere da 0.55 L facile da svuotare, parti completamente lavabili con acqua per mantenere l’apparecchio pulito e assicurare prestazioni di lunga durata

RIPARABILITÀ IN 10 ANNI: Pezzi di ricambio a basso costo disponibili nei nostri 6200 centri di riparazione in tutto il mondo, per riparazioni rapide per molti anni, come parte del nostro impegno nel contribuire alla protezione dell’ambiente e alla riduzione degli sprechi