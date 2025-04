Rowenta DW6330D1 Ferro da Stiro a Vapore Eco Intelligente, Potenza di 2500 W, Riscaldamento Rapido, 300 ml, Nero/Verde

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

69,99€ - 59,99€

(as of Apr 11, 2025 14:30:37 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione Prodotto

ECO INTELLIGENCE

30% di risparmio energetico*, 100% di efficienza**

Distribuzione del vapore ottimale

Tecnologia brevettata con piastra Microsteam400 3De, dotata di 400 micro-fori per una migliore distribuzione del vapore. La sua struttura 3D ottimizza il consumo energetico. La finitura anti-graffio al laser garantisce la massima durabilità della piastra

PRESTAZIONI DI LUNGA DURATA

Il sistema anticalcare integrato permette di evitare la formazione di calcare all’interno del ferro.

TECNOLOGIA ECO-INTELLIGENCE

Eco Intelligence: puoi risparmiare fino al 30% di energia*, senza rinunciare all’efficienza.

FACILE EROGAZIONE VERTICALE

Funzione per un’agevole erogazione verticale del vapore per capi delicati e di grandi dimensioni. Ideale per rimuovere le pieghe da completi

ALTE PRESTAZIONI

Erogazione continua di vapore pari a 45 g/min per eliminare facilmente le pieghe e potente colpo vapore da 220 g/min

TECNOLOGIA ECO INTELLIGENCE: risparmia fino al 30 % di energia senza compromettere l’efficienza della stiratura con il sistema eco steam

DISTRIBUZIONE OTTIMALE DEL VAPORE: La tecnologia Microsteam 400 HD 3D e Laser assicura una distribuzione ottimale del vapore

PROTEZIONE ANTI GOCCIA: con la funzione anti goccia eviti le macchie di acqua sul tessuto, anche quando si stira a bassa temperatura

IGIENIZZANTE: Uccide fino al 99,99% dei virus, batteri, germi

EROGAZIONE VERTICALE DEL VAPORE: L’applicazione del vapore su capi delicati ed ampi è facilitata dalla funzione vapore verticale, ottimo per rimuovere le pieghe dai completi o da altri capi appesi, incluse le tende