Rowenta DG9160 Silence Steam PRO: Ferro da Stiro a Caldaia Silenziosa con Vapore Potente e Tecnologia Eco Intelligence

259,99€ - 229,99€

(as of Apr 10, 2025 02:30:34 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

ENJOY TECHNOLOGY

Dagli anni ‘90, Rowenta continua a innovare, prestando attenzione all’impatto ambientale dei suoi prodotti e al benessere dei suoi consumatori.

Questa energia creativa ha dato vita a prodotti iconici che uniscono tecnologia ad alte prestazioni, risultati perfetti e massima facilità d’uso.

Scopri i prodotti Rowenta

Scopri i prodotti Rowenta

Rowenta Pure Pop

Libera il tuo stile con lo stiratore verticale a vapore Pure Pop

15 Anni di riparabilità

Rowenta ti offre la possibilità di far riparare il tuo elettrodomestico senza costi grazie ai pacchetti di riparazione

FERRO DA STIRO A CALDAIA: Il ferro da stiro a vapore Rowenta Silence Steam PRO è dotato di una caldaia ad alta pressione silenziosa; grazie alla continua erogazione di vapore a 140 g/min, rimuove ogni piega ed elimina fino al 99,99% dei batteri

POTENTE: La tecnologia del ferro da stiro Rowenta con caldaia ad alta pressione e autonomia illimitata assicura risultati di livello professionale; i 7,5 bar di pressione del vapore consentono di effettuare sessioni di stiratura veloci e impeccabili

COLPO VAPORE: Un sistema incorporato assicura un potente colpo vapore da 480 g/min concentrato in cima alla punta del ferro, ottimo per i tessuti spessi e per sconfiggere anche le pieghe più ostinate

PIASTRA BREVETTATA: La piastra Microsteam 400 HD con finitura laser anti-graffio, grazie ai 400 microfori posizionati non solo ai lati ma anche al centro, assicura un’ottima distribuzione del vapore per risultati rapidi e professionali

PRESTAZIONI DURATURE: Il sistema anticalcare brevettato cattura il calcare con un’efficienza fino a 10 volte superiore rispetto agli altri dispositivi dello stesso tipo presenti sul mercato, per prestazioni che durano nel tempo

ECO INTELLIGENCE: Risparmia fino al 30% di acqua ed energia con la modalità Eco Intelligence; il design ecologico è costituito fino al 45% da materiale riciclato

SERBATOIO AMOVIBILE: Il serbatoio dell’acqua rimovibile da 1,1 litri può essere riempito in qualsiasi momento per una stiratura ininterrotta e un’elevata praticità