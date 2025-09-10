22.3 C
Rowenta DG9160: Ferro da Stiro Caldaia Silenziosa 7.5 Bar

Rowenta DG9160: Ferro da Stiro Caldaia Silenziosa 7.5 Bar

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 259,90€ – 199,00€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Rowenta DG9160 Silence Steam PRO Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa, Pressione Fino a 7.5 Bar, 2800 W, 1.1 Litri, Colpo Vapore 480 g/min, Ferro da Stiro a Vapore con Tecnologia Eco Intelligence

Rowenta DG9160 Silence Steam PRO: Il Ferro da Stiro con Caldaia Silenziosa

Scopri l’innovativo Rowenta DG9160 Silence Steam PRO, il ferro da stiro a caldaia silenziosa che trasforma il tuo modo di stirare. Con una pressione di vapore fino a 7,5 bar e una potenza di 2800 W, questo dispositivo è progettato per offrirti risultati impeccabili, senza compromessi.

Grazie alla sua caldaia ad alta pressione, il Rowenta Silence Steam PRO eroga un flusso continuo di vapore a 140 g/min. Ciò significa che ogni piega sparisce facilmente, mentre il ferro elimina fino al 99,99% dei batteri, garantendo capi freschi e igienizzati.

Potenza e Velocità

Il segreto della sua eccellenza risiede nella tecnologia di caldaia. Con un’autonomia illimitata, puoi lavorare senza interruzioni e ottenere risultati professionali in tempi ridotti. Inoltre, il potente colpo vapore da 480 g/min è ideale per affrontare tessuti spessi e pieghe profonde.

Design e Prestazioni

La piastra Microsteam 400 HD, con finitura laser anti-graffio, è progettata con 400 microfori strategicamente posizionati per garantire un’efficace distribuzione del vapore e sessioni di stiratura più rapide. Il sistema anticalcare brevettato assicura prestazioni durature, catturando il calcare con un’efficienza fino a 10 volte superiore rispetto ad altri modelli sul mercato.

Eco-Friendly e Pratico

La modalità Eco Intelligence ti permette di risparmiare fino al 30% di acqua ed energia, mentre il design ecologico, composto fino al 45% da materiale riciclato, rende questo ferro non solo potente ma anche rispettoso dell’ambiente. Il serbatoio dell’acqua da 1,1 litri è amovibile e può essere riempito in qualsiasi momento, garantendo praticità durante la stiratura.

Vantaggi pratici:

  • Risultati professionali e veloci grazie alla tecnologia di caldaia ad alta pressione.
  • Design ecologico e risparmio energetico, ideali per chi ha a cuore l’ambiente.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di stiratura. Scegli il Rowenta DG9160 Silence Steam PRO e trasforma ogni sessione di stiratura in un momento di piacere!

