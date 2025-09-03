Rowenta Clean It: Lavatappeti Portatile 3.8L con Auto Pulizia

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 199,99€ – 149,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Rowenta Clean It, Lavatappeti Portatile, Lava Tappezzeria per Tappeti, Lava Divani, Auto con Testine Intercambiabili, 3.8 L, Doppio Serbatoio Acqua Pulita/Sporca, Sistema di Auto Pulizia,750 W,IN5020

Descrizione Prodotto

Rowenta Clean IT è l’alleato perfetto per affrontare i piccoli imprevisti della vita quotidiana. Questo lavatappeti portatile è progettato per pulire in modo efficace sia in casa che in auto, rendendo la manutenzione degli ambienti più facile e veloce. Ideale per famiglie con animali domestici e bambini, Clean IT ti aiuta a mantenere gli spazi sempre freschi e accoglienti.

Pulizia Multifunzionale

Con Rowenta Clean IT, non solo aspiri, ma puoi anche smacchiare. Grazie al sistema combinato di aspirazione e strofinamento, potrai personalizzare la tua routine di pulizia con una soluzione di acqua e detergente. Il design ergonomico garantisce un maneggiamento comodo e un facile trasporto.

Versatilità Senza Confini

Le testine intercambiabili ti permettono di pulire diverse superfici in modo rapido ed efficace. Che si tratti di tappeti, moquette o interni dell’auto, la libertà di movimento è assicurata grazie al cavo elettrico di 5 metri e al tubo di 1,75 metri.

Pulizia Quotidiana Profonda

Progettato per facilitare le operazioni di pulizia, Clean IT è equipaggiato con un ampio serbatoio removibile da 2,3 L per l’acqua pulita e uno da 1,5 L per l’acqua sporca. In caso di macchie, basta spruzzare la soluzione detergente sulla superficie per una pulizia rapida e con un profumo gradevole.

Manutenzione Semplice

La griglia posteriore removibile e la spazzola di pulizia inclusa rendono la manutenzione un gioco da ragazzi, contribuendo a prolungare la durata del prodotto nel tempo.

Vantaggi Pratici:

Testine intercambiabili per pulire comodamente tappeti, divani e auto.

Design ergonomico e leggero per una mobilità senza fatica.

Non aspettare oltre! Scopri il potere di pulizia di Rowenta Clean IT e trasforma il modo in cui ti prendi cura dei tuoi ambienti. Acquista ora e rendi la tua casa e la tua auto impeccabili!