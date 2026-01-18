14.8 C
Roma
domenica – 18 Gennaio 2026
Attualità

Rovigo contro Ecopol

Da stranotizie
Rovigo contro Ecopol

A Rovigo, un’assemblea pubblica si è svolta a Concadirame per discutere del progetto Ecopol, un impianto destinato al trattamento termico di fanghi e terreni contaminati. L’incontro, promosso dal Forum dei cittadini e dall’Associazione civica per Rovigo, ha visto la partecipazione di amministratori, associazioni e cittadini che hanno espresso una posizione fortemente critica nei confronti dell’impianto.

L’ex sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha aperto il confronto ricostruendo l’iter autorizzativo e illustrando le caratteristiche tecniche dell’impianto. Secondo Gaffeo, il progetto pone interrogativi rilevanti non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sul piano economico e territoriale. Ha inoltre sottolineato il rischio di un aumento significativo del traffico su gomma e di un impatto non coerente con il contesto locale.

La consigliera comunale Dina Merlo ha illustrato i temi affrontati durante l’assemblea, tra cui lo stato della procedura di valutazione di impatto ambientale e i punti critici del progetto, in particolare quelli legati alla salute, all’ambiente e all’agricoltura. Merlo ha anche evidenziato la carenza di informazione istituzionale e ha ribadito la netta contrarietà all’impianto, ritenuto incompatibile con un territorio a forte vocazione agricola. Secondo Merlo, l’impianto non crea occupazione, ma rischia di introdurre un’attività potenzialmente impattante con conseguenze sulla salute dei residenti e sulle produzioni agricole.

Articolo precedente
Italia e India nell’Oceano Indiano
Articolo successivo
Elodie e Andrea Iannone
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.