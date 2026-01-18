Rovigo contro Ecopol

A Rovigo, un’assemblea pubblica si è svolta a Concadirame per discutere del progetto Ecopol, un impianto destinato al trattamento termico di fanghi e terreni contaminati. L’incontro, promosso dal Forum dei cittadini e dall’Associazione civica per Rovigo, ha visto la partecipazione di amministratori, associazioni e cittadini che hanno espresso una posizione fortemente critica nei confronti dell’impianto.

L’ex sindaco di Rovigo, Edoardo Gaffeo, ha aperto il confronto ricostruendo l’iter autorizzativo e illustrando le caratteristiche tecniche dell’impianto. Secondo Gaffeo, il progetto pone interrogativi rilevanti non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sul piano economico e territoriale. Ha inoltre sottolineato il rischio di un aumento significativo del traffico su gomma e di un impatto non coerente con il contesto locale.

La consigliera comunale Dina Merlo ha illustrato i temi affrontati durante l’assemblea, tra cui lo stato della procedura di valutazione di impatto ambientale e i punti critici del progetto, in particolare quelli legati alla salute, all’ambiente e all’agricoltura. Merlo ha anche evidenziato la carenza di informazione istituzionale e ha ribadito la netta contrarietà all’impianto, ritenuto incompatibile con un territorio a forte vocazione agricola. Secondo Merlo, l’impianto non crea occupazione, ma rischia di introdurre un’attività potenzialmente impattante con conseguenze sulla salute dei residenti e sulle produzioni agricole.