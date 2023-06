Rovazzi e Orietta Berti, La Discoteca Italiana: il significato del testo

Rovazzi e Orietta Berti, La Discoteca Italiana: il video, il significato e il testo del nuovo tormentone estivo.

Cosa ci fanno Rovazzi e Orietta Berti in giro per Milano a bordo di un furgoncino? Domanda lecita, per chi ha avuto la fortuna di vederli. La risposta però è semplice: portano in giro La Discoteca Italiana. Di cosa si tratta? Del nuovo tormentone estivo in grado di conquistare le radio italiane e dominare nell’estate che sta per partire. La coppia inedita formata dal videomaker più amato in Italia e dall’Usignolo di Cavriago è infatti pronta a unire le forze per un nuovo brano che promette di andare oltre il concetto di virale.

Orietta Berti e Rovazzi lanciano La Discoteca Italiana

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme streaming dal 9 giugno, La Discoteca Italiana è un tormentone leggero, ironico, carico di quel gusto per il vintage che due estati fa ha fatto la fortuna di Fedez e della sua Mille, cantata proprio con la divina Orietta, che ha da poco festeggiato le 80 primavere.

Fabio Rovazzi

Già uniti nel 2022 dal Festival di Sanremo, che li ha avuti protagonisti come presentatori degli show che si svolgevano dalla nave di Costa Crociere, Rovazzi e Orietta hanno scelto di unire le forze in un nuovo tormentone straordinario, scritto dallo stesso Fabio con Jacopo Ettorre e con uno dei grandi nomi della dance italiana: Gabry Ponte.

Il significato e il video di La Discoteca Italiana

Per quanto riguarda il significato del testo, ovviamente, non si tratta di qualcosa di particolarmente complicato. La Discoteca Italiana è una canzone leggera e ironica che vuole scherzare sulla voglia di divertirsi e ballare che ci prende soprattutto in estate. Non a caso, lo stesso Rovazzi scherzando ha dichiarato: “Già dal titolo mi fa battere il piede“.

Ad accompagnare il brano, tra l’altro, non solo la promozione originale sul furgoncino hippie tra le vie di Milano, ma anche un video che si preannuncia, come sempre per i brani di Rovazzi, un kolossal. Stavolta ad accompagnarlo ci saranno alcune guest star di altissimo livello come Aldo, Giovanni e Giacomo, l’Orchestra Casadei e Diletta Leotta.

Di seguito il post con cui la coppia ha annunciato il tormentone: