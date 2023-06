Rovazzi con Orietta, Emma con Tony e Irama con Rkomi: ascolta tutti i nuovi singoli

L’album di duetti di Paola & Chiara è stata probabilmente una profezia di quello che avremmo ascoltato questa estate, perché ormai mi sembra abbastanza palese: in questa torrida stagione 2023 balleremo solo collaborazioni. Blanco e Mina, Elisa e La Rappresentante di Lista, Elodie e Marco Mengoni, Fedez e Annalisa (..solo per citarne alcuni!) e oggi la lista si allunga. Sul menu abbiamo: Fabio Rovazzi feat Orietta Berti; Emma Marrone feat Tony Effe e Irama feat Rkomi.



Fabio Rovazzi con Orietta Berti | La Discoteca Italiana

L’amicizia fra Rovazzi e Orietta è nata al Festival di Sanremo quando i due – arruolati da Amadeus – hanno condotto sulla nave da crociera i vari concerti satellite della kermesse canora. Anche qua, come in Mille di Fedez, Orietta Berti fa Orietta Berti e le riesce benissimo. “E mai una volta che ci chiamino ad Ibiza-ah, finiamo sempre alla Balera dell’Ortica“, canta lui.

“È vero, il nostro rapporto è nato a Sanremo, quest’anno: dobbiamo dare il merito a Costa se è iniziato questo nostro rapporto. Oddio, io l’avevo notata già da Fazio. Avevo visto che lei ha un’energia diversa: io sono un antisportivo, lei è un’olimpionica. Io sono il bianco e nero e lei è il technicolor. Così ho voluto traslare questa sua energia all’interno del brano e del video, che è l’esatto contrario di Volare: lì costringevo Morandi, qui è lei che costringe me”, ha dichiarato a Chi.

Emma Marrone con Tony Effe | Taxi Sulla Luna

Il singolo Taxi Sulla Luna è la nuova hit di Tony Effe che – per impreziosirla – ha voluto al suo fianco Emma Marrone, qua in una veste inedita. “A lei piace toxic come Britney“, canta lui, “Piove ma se mi guardi con gli occhi grandi torna il sole” replica lei. Il singolo è molto radiofonico e non è neanche brutto, anche se faccio molta fatica a immaginarmi lei in un video del trapper.

Irama con Rkomi | Hollywood

Al contrario delle collaborazione sopracitate, questa fra Irama e Rkomi anticipa un progetto ben più grande, ovvero un album scritto a quattro mani dal titolo No Stress. Al primo ascolto è il singolo che apprezzo meno fra questi tre, ma sono sicuro che ci entrerò in fissa.