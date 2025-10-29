Router 5G CPE 5S Wi-Fi 6 AX3000 – Velocità Fino a 3600Mbps!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €189.99 – €184.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

5G CPE 5S H153 5G SIM Router Wi-Fi 6 AX3000 DL 3600Mbps UL 500Mbps High Gain Antenna 9dBi LAN/WAN Port Display Wi-Fi Diagnosis Mesh+ for Home Broadband

5G CPE 5S: Il tuo Router Wi-Fi 6 per una Connessione Impeccabile

Scopri un nuovo livello di connettività con il 5G CPE 5S, il router che trasforma la tua esperienza di navigazione domestica. Inserisci semplicemente la tua scheda SIM 5G e goditi una velocità di download straordinaria fino a 3,6 Gbps. Questo dispositivo permette ai tuoi smartphone, tablet e laptop di sfruttare al massimo il potenziale del 5G, anche se non sono di ultima generazione.

Esperienza Interattiva e Stabile

Grazie ai sorprendenti 500 Mbps in upload, il 5G CPE 5S è perfetto per videoconferenze, monitoraggi domestici e live streaming, offrendo sempre il massimo della fluidità. Non importa quanto sia elevata la richiesta, sarai in grado di sfruttare appieno AR e VR senza interruzioni.

Ottimizzazione del Segnale Senza Compromessi

Le antenne ad alto guadagno da 9 dBi assicurano che tu abbia una connessione stabile anche nelle aree con segnali deboli. Il nostro algoritmo intelligente di selezione delle antenne ottimizza costantemente la tua velocità e copertura 5G, affinché tu possa navigare senza pensieri.

Gestione Facile e Intuitiva

La comodità è garantita grazie alla nostra app di gestione, che ti offre funzionalità come:

Diagnosi intelligente per monitorare le performance della tua rete.

Controllo remoto e opzioni di parental control per la sicurezza dei tuoi familiari.

Copertura Estesa con Wi-Fi Mesh+

Il 5G CPE 5S è progettato per coprire ogni angolo della tua casa. Configura facilmente la tua rete mesh collegando il router a Wi-Fi esistenti tramite cavo Ethernet o senza fili, assicurando sempre il miglior segnale disponibile mentre ti sposti da una stanza all’altra.

Non lasciare che la tua connessione ti limiti. Scegli il 5G CPE 5S e porta la tua esperienza internet a un livello superiore. Non aspettare: investire nella connessione del futuro inizia ora!