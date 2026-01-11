Route 66: Oklahoma celebra la sua eredità

Gli Stati Uniti si preparano a commemorare il centenario di Route 66. L’Oklahoma sta facendo uno sforzo concertato per assicurarsi che il futuro della strada sia altrettanto significativo del suo passato storico. La storia di Route 66 in Oklahoma racconta la storia della perseveranza americana, attingendo a una vibrante storia di migrazione, ambizione e reinvenzione.

L’Oklahoma ha il tratto continuo più lungo di Route 66, che si estende per oltre 400 miglia. Mentre lo stato si prepara per l’anniversario, il turismo, che rappresenta la terza industria più grande, si sta posizionando come catalizzatore per la rivitalizzazione, dimostrando come la Mother Road continui a plasmare il presente e il futuro dell’Oklahoma.

Oklahoma City, la capitale dello stato, è il cuore di Route 66 in Oklahoma. La città rappresenta un incrocio dove il passato e il futuro del turismo, della cultura e del governo si incontrano. Numerose vecchie strade di Route 66 passano attraverso Oklahoma City, compresi punti di riferimento che ricordano ai visitatori la trasformazione della strada nel corso degli anni.

A ovest, le piccole città dell’Oklahoma stanno abbracciando il centenario di Route 66 con miglioramenti significativi volti ad attirare visitatori. Un esempio è Weatherford, una città di poco più di 12.000 abitanti. Weatherford ha ricevuto sovvenzioni statali per la rivitalizzazione che hanno aiutato a creare nuove attrazioni, come una statua di 30 piedi di “Space Man” in onore dell’astronauta generale Thomas P. Stafford.

Tulsa è considerata la capitale di Route 66. La città ha un profondo legame con la strada, evidente nel suo abbraccio del significato culturale della strada. Il paesaggio architettonico di Tulsa parla degli anni del boom, con strutture come la chiesa metodista di Boston Avenue in stile Art Deco che riflettono la ricchezza generata durante gli anni del petrolio. Tulsa abbraccia anche la storia musicale di Route 66, con la Church Studio, un tempo di proprietà del musicista Leon Russell, che offre ai visitatori uno sguardo sulla contribuzione dello stato all’industria musicale.

L’Oklahoma offre un’esperienza unica e autentica americana, dalle scene artistiche e musicali di Tulsa ai progressi tecnologici visti nel Museo dello Spazio di Weatherford. Per i turisti che desiderano esplorare più del solito, lo stato promette una frontiera moderna di scoperta. Gli aeroporti di Oklahoma City e Tulsa sono ben serviti dalle principali compagnie aeree, rendendoli punti di partenza accessibili per il vostro viaggio su Route 66.