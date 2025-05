Rouba Saadeh: Chi è l’ex moglie e l’addio ai figli?

Michele Morrone, noto per la saga 365 giorni, sarà ospite della terza puntata di Belve, in onda martedì 20 maggio 2025. L’attore racconterà la sua carriera e la vita privata, che spesso è sotto i riflettori, inclusi diversi flirt noti, come quelli con Belen Rodriguez ed Elena D’Amario. Morrone ha avuto una relazione significativa con Moara Sorio e ha sposato nel 2014 Rouba Saadeh, ex moglie e madre dei suoi due figli, Brando e Marcus. La loro storia culminò con il matrimonio dopo tre anni di fidanzamento, ma si concluse nel 2018.

Rouba Saadeh, stilista e modella libanese, ha fondato un’azienda nel 2013 per promuovere nuovi stilisti. La coppia si incontra a Milano nel 2011, ma il matrimonio si interrompe quattro anni dopo. Sebbene le cause della rottura non siano state ufficialmente comunicate, Morrone ha rivelato in un’intervista che il suo ruolo di marito e padre lo allontanava dalla sua passione per il cinema. Questo desiderio di tornare ai suoi impegni artistici ha influenzato la decisione di separarsi.

Dopo il divorzio, Morrone ha vissuto un periodo difficile, caratterizzato da dipendenza dall’alcol, che lo ha portato a un coma etilico. Ha descritto il momento come un campanello d’allarme, motore del cambiamento nella sua vita. Attualmente mantiene buoni rapporti con Saadeh e trascorre tempo con i figli.

