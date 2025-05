Rottura Ferragni-Tronchetti Provera: Motivi e Retroscena

La relazione tra Giovanni Tronchetti Provera e Chiara Ferragni ha subito diversi colpi di scena, con voci di litigi e tensioni familiari. Un episodio controverso è avvenuto a febbraio, quando Ferragni ha condiviso su Instagram una foto degli interni della casa di famiglia a Sankt Moritz, scatenando un’immediata reazione negativa, tale che la foto è stata rapidamente rimossa.

A inizio aprile, il direttore di Novella 2000 ha fatto sapere che la coppia si sarebbe lasciata, con rumors di un’ennesima rottura in seguito a un litigio. Tuttavia, i due sono stati recentemente avvistati insieme a cena, insinuando che la crisi potesse essere temporanea.

Il settimanale Chi ha riportato la notizia di un cambio definitivo: Giovanni è stato fotografato a Paraggi, vicino a Portofino, con la sua ex moglie, Nicole Moellhausen. Le immagini di un loro bacio hanno confermato la rottura con Chiara Ferragni.

Durante la trasmissione Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha trattato la questione, rivelando che sarebbe stato Tronchetti Provera a decidere di interrompere la relazione con Ferragni per tornare con Nicole. Gabriele Parpiglia ha anticipato la notizia nella sua newsletter, indicando che il desiderio di Ferragni di convivere ha incontrato le resistenze di Tronchetti Provera, che non si sentiva pronto a quel passo. La mancata convivenza e l’indecisione di lui sarebbero le cause principali della separazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it