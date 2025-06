Rottura Drammatica: Ege Monaco Rivela il Dolore e la Verità

Ege Monaco, modella e tiktoker, racconta il dolore dopo la rottura con Trigno, un ex concorrente del programma “Amici”. La loro relazione, inizialmente seria, è stata segnata da un tatuaggio del volto di Ege sul braccio di Trigno e dal costante supporto della modella sui social. Tuttavia, la situazione è cambiata quando Trigno ha iniziato a mostrare interesse per Chiara Bacci, suscitando tensioni tra i tre.

Ege ha espresso la sua frustrazione online, accusando Chiara di non aver rispettato il legame di Trigno e di averlo tradito. La modella ha dichiarato: “Chiara che gioisce per la fine della mia relazione non fa altro che confermare l’appellativo che le ho dato”.

Dopo alcuni mesi, Ege ha raccontato in un’intervista di aver subito un tradimento pubblico, che l’ha portata in terapia. Ha descritto la loro storia d’amore come una favola finita male, rivelando traumi legati al suo passato di adozione. La situazione è stata aggravata dalla canzone di Trigno, “A un passo da me”, che, secondo Ege, toccherebbe temi a lei cari.

Attualmente, Ege sta cercando di ricostruirsi professionalmente e personalmente, pur portando con sé il rancore per la situazione avvenuta.

