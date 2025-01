Rottamazione Quinques delle Cartelle Esattoriali nel 2025: Novità Dal Decreto Milleproroghe

La rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali potrebbe essere reintrodotta nel 2025 grazie al decreto Milleproroghe, dopo che tentativi precedenti, inclusi quelli nella Legge di Bilancio, non hanno ottenuto il sostegno necessario. La proposta della Lega prevede una nuova sanatoria per le cartelle non saldate, con rate mensili basse e una dilazione di pagamento fino a dieci anni. A differenza delle edizioni precedenti, il piano sembra ridurre l’importo delle rate e offre la possibilità di mantenere il beneficio anche in caso di ritardi fino a otto rate non pagate.

Il piano si applicherà ai carichi di riscossione dal 2000 al 2023, permettendo ai contribuenti di rientrare nei debiti in condizioni più favorevoli. Nonostante la rottamazione quater abbia fornito un’opportunità di regolarizzazione, ha deluso le aspettative, con circa metà dei contribuenti che non ha rispettato i pagamenti, portando a una decadenza dal piano.

Dalla prima rottamazione nel 2016, i risultati in termini di incassi sono stati inferiori alle attese. Sebbene 1,6 milioni di contribuenti avessero aderito, molti hanno smesso di pagare dopo le prime rate, creando un incasso finale di 8 miliardi di euro rispetto ai 18 miliardi previsti. Le successive rottamazioni hanno mostrato un peggioramento della situazione. Con la rottamazione quater, il gettito è risultato circa la metà di quanto inizialmente previsto. La Lega, con un emendamento ufficializzato il 4 dicembre, cerca di rilanciare il tema della rottamazione quinquies per offrire un’ulteriore opportunità ai contribuenti in difficoltà.