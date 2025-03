Rottamazione Quater: Scadenza per il Pagamento della Rata il 5 Marzo

Per coloro che hanno aderito alla rottamazione quater, mercoledì 5 marzo rappresenta l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento della rata. È fondamentale rispettare questa scadenza poiché il mancato pagamento comporterebbe la decadenza dai benefici previsti. Inizialmente, la data limite era fissata per il 28 febbraio, ma è stata estesa di cinque giorni per offrire una tolleranza a chi potrebbe essere in ritardo. Pertanto, chi ha aderito a questa iniziativa dovrebbe assicurarsi di saldare l’importo dovuto entro il termine stabilito, per evitare di perdere le agevolazioni che la rottamazione quater offre.