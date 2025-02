Rottamazione delle cartelle e pace fiscale, Salvini convoca il consiglio federale della Lega

Matteo Salvini ha convocato un consiglio federale urgente della Lega per discutere la rottamazione delle cartelle esattoriali e la pace fiscale, misure definite “di emergenza nazionale”. La riunione si svolgerà mercoledì, mentre Salvini sarà assente a causa di un viaggio in Israele. Durante un sopralluogo ai cantieri per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, ha sottolineato l’importanza di queste misure per aiutare milioni di italiani in difficoltà finanziaria. Propone una pace fiscale che prevede la possibilità di pagare in 120 rate distribuite su 10 anni, senza sanzioni, interessi o more. Insiste che la priorità per il 2025 è la rottamazione di milioni di cartelle.

Fratelli d’Italia ha mostrato apertura verso la proposta di Salvini, ma ha sottolineato la necessità di trovare le risorse economiche adeguate. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha evidenziato che, se ci sono fondi disponibili, si può procedere con la rottamazione, che considera una misura importante, insieme alla riduzione dell’Irpef per il ceto medio. Leo ha ribadito l’importanza di pianificare gli interventi tenendo conto della stabilità dei conti pubblici.

Attualmente, la proposta di rottamazione 5 è in fase di discussione alla Camera, presentata da Alberto Gusmeroli. Questa iniziativa mirerebbe a estendere la rottamazione ai debiti dal 2000 al 2023 con pagamenti rateali in 120 rate. Un’altra proposta ha maggiori possibilità di essere approvata: riapre la rottamazione quater e si propone di estendere il termine di adesione fino al 30 aprile 2025. La discussione in Senato è attesa entro giovedì, in vista della scadenza per l’approvazione della legge di Bilancio.