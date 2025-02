Rottamazione cartelle, sì con prudenza di FdI: “Resta nodo coperture”

Fratelli d’Italia ha espresso apertura verso la proposta di Matteo Salvini riguardante la pace fiscale, a condizione che vengano trovate le adeguate coperture finanziarie. Il viceministro dell’Economia e rappresentante di Fdi, Maurizio Leo, ha dichiarato all’Adnkronos che non ci sono obiezioni alla proposta, ma il problema principale riguarda le risorse disponibili. Salvini ha suggerito di rottamare tutte le cartelle esattoriali, proponendo un piano di pagamento di 120 rate uguali in dieci anni, senza sanzioni né interessi, per supportare milioni di italiani onesti in difficoltà.

Leo ha sottolineato che qualora si trovino le risorse necessarie, non ci sarebbero problemi nella realizzazione di tali misure. Ha anche evidenziato come, all’inizio del governo, fosse tra coloro che hanno spinto per trovare soluzioni per le 28 milioni di cartelle esattoriali in circolazione, sostenendo l’idea di eliminare sanzioni e interessi e di approvare la rateizzazione. Tuttavia, ha ribadito che la questione fondamentale è la disponibilità di fondi.

In merito alle future normative fiscali, Leo ha accennato a un correttivo sui vari provvedimenti fiscali in preparazione, evidenziando il lavoro in corso con la Conferenza unificata riguardo ai tributi locali. Le dichiarazioni di Leo indicano una volontà di collaborare sulla questione, ma mettono in evidenza le sfide legate alla gestione delle risorse pubbliche.