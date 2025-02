Rottamazione cartelle, Salvini insiste e convoca riunione della Lega per oggi

Il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato che opporsi alla rottamazione delle cartelle esattoriali in un periodo di dieci anni, senza sanzioni e interessi, non sia nell’interesse del Paese. Durante un’intervista post Consiglio dei Ministri, ha affermato che i partner del centrodestra hanno già mostrato aperture significative e si è mostrato fiducioso che tutti saranno d’accordo su questo tema. Criticando il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che contestano la rottamazione, ha sottolineato che questa è una posizione prevedibile, nonostante in passato abbiano già approvato simili iniziative. Salvini ha dichiarato di essere “sicuro” che l’intera maggioranza sosterrà i 20 milioni di italiani in difficoltà economica.

Inoltre, Salvini ha descritto come “eccezionali” i recenti dati riguardanti il recupero dell’evasione fiscale, sottolineando che il governo sta combattendo efficacemente i grandi evasori. Ha citato il recupero di 326 milioni di euro da Google come esempio tangibile di questo impegno. Ha espresso la volontà di sostenere pensionati, artigiani e dipendenti che si trovano a fronteggiare cartelle esattoriali elevate e che sono in difficoltà finanziaria da anni. Ha affermato che, pur vantando risultati record nel recupero dell’evasione fiscale, è necessario che il governo prenda misure di buon senso per supportare i contribuenti in buona fede. Questo porterà a una pace fiscale, attraverso la rottamazione delle cartelle, ed è l’argomento della riunione convocata da Salvini con i dirigenti della Lega.