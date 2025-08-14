Rototom Sunsplash in Spagna: il regno del reggae globale

Dal 16 al 23 agosto 2025, la costa di Benicàssim in Spagna ospiterà la 30ª edizione del Rototom Sunsplash. Considerato il festival di reggae più importante d’Europa, l’evento promette otto giorni di musica, cultura e sostenibilità, con oltre 200.000 partecipanti da tutto il mondo.

Lo scorso anno, il festival ha accolto 204.000 visitatori provenienti da cinque continenti, confermandosi come un hub culturale e artistico per tutte le generazioni, con un’attenzione particolare per le famiglie. Su un’area di oltre 130.000 mq, ci saranno 20 aree tematiche e quasi 200 eventi, tra cui concerti e spettacoli, che coinvolgeranno migliaia di artisti da 25 paesi.

Il palco principale ospiterà quasi trenta concerti con artisti di fama mondiale come Shaggy, che celebrerà il 30° anniversario di “Boombastic”, e The Wailers, la storica band di Bob Marley, che parteciperà per commemorare l’80° anniversario della nascita del re del reggae. Anche Burning Spear e diversi altri importanti nomi saranno presenti.

L’area Lion Stage presenterà una fusione di reggae, hip hop e nu-cumbia, con artisti come 99 Posse e Ana Tijoux. La Dancehall offrirà performance di DJ e ballerini di calibro internazionale.

Il festival include anche vari piatti gastronomici e un ricco programma culturale con forum sociali e laboratori, offrendo un’esperienza a tutto tondo. È infine degno di nota l’impegno ambientale del festival, che utilizza pratiche sostenibili e materiali plastic-free. Il Rototom non è solo un festival, ma un’importante manifestazione che riunisce musica e impegno sociale sotto il segno del reggae.