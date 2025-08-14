L’Italia ha avuto, per molti anni, uno dei festival musicali più importanti e apprezzati d’Europa: il Rototom Sunsplash. Inizialmente, questo festival è nato come un piccolo evento a tema reggae dalla provincia di Pordenone, ma ha rapidamente guadagnato popolarità, attirando migliaia di persone.

Negli anni ’90, il festival ha conosciuto una prima grande svolta, passando da mille a ventimila partecipanti nel 1998, quando si è spostato a Lignano. L’ulteriore cambio di sede nel 2000 a Osoppo ha portato l’affluenza a ben 150.000 persone, con un pubblico proveniente da tutta Europa. Nonostante il successo, il festival ha sempre rappresentato una nicchia alternativa, dedicata alla musica jamaicana, e questo lo ha reso spesso trascurato dai media tradizionali.

Il declino del Rototom Sunsplash è cominciato quando le autorità locali sono intervenute. La politica ha visto con sospetto un evento di tale portata, in particolare per le questioni legate all’uso di droghe. Nel 2006, una legge severa contro il consumo di sostanze stupefacenti ha aggravato la situazione. Il festival ha resistito per anni, ma nel 2010, spinto dalle continue pressioni, si è spostato in Spagna, dove è stato accolto con entusiasmo.

Oggi, il Rototom Sunsplash continua a prosperare nel nuovo paese, con oltre 200.000 visitatori per edizione, mentre le autorità italiane rimpiangono la perdita di un evento che portava valore e visibilità all’Italia. La vicenda del Rototom è un chiaro esempio di come le opportunità possono essere sprecate, nonostante l’evidente successo e l’importanza culturale di un evento.