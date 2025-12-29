9.5 C
Da stranotizie
Rotonda di Stradella, ritardi e proteste a San Giorgio Bigarello

I consiglieri della civica Benessere per San Giorgio Bigarello hanno lanciato un nuovo grido di protesta per il ritardo nella realizzazione della rotonda di Stradella. L’incrocio tra la ex Ss10 e la Sp 71 resta ancora pericoloso e senza traccia di cantieri. Il capogruppo Pierluigi Luisi ricorda che già nel 2022 avevano denunciato i primi ritardi e che quest’estate avevano parlato direttamente con la Provincia di Mantova e con Anas, ricevendo rassicurazioni che non sono state mantenute.

Luisi e il collega Marco Rossi ricordano le dichiarazioni del sindaco di San Giorgio Bigarello, Davide Dal Bosco, e del presidente della Provincia, Carlo Bottani, che avevano annunciato l’avvio dei lavori per il 2022, poi per il 2023 e infine per l’estate del 2024. Tuttavia, queste scadenze non sono state rispettate e l’opera da 1,2 milioni di euro è diventata un’altra incompiuta sulla carta.

I consiglieri di Benessere per San Giorgio Bigarello chiedono che Comune, Provincia e Anas si diano una mossa e non accettano più scuse legate ai passaggi di gestione o alla complessità della progettazione. Sono passati anni dalle prime mozioni approvate e ogni giorno di ritardo rappresenta un rischio inutile per chi percorre quell’incrocio.

