Rotolo di pizza farcito (Ricetta sfiziosa, svuotafrigo, golosissima!)

Il Rotolo di pizza è un antipasto sfizioso e goloso, perfetto anche come piatto unico; realizzato con il classico Impasto pizza prima steso poi farcito a piacere con pomodoro, affettati e formaggi , infine arrotolato e cotto al forno dove si trasforma in un rotolo soffice dal ripieno filante e gustosissimo!

Si tratta di una preparazione molto facile oltre che scenografica e pure svuotafrigo! La base è quella collaudata morbida e digeribile; il ripieno lo decidete voi in base a quello che avete da consumare: in questo caso ho scelto un velo di passata di datterini, salame, zucchine affettate e scamorza . strepitoso! Ma potete utilizzare anche verdure avanzate, pezzetti di formaggio che stazionano in frigo da troppo tempo, olive oppure conserve; come Melanzane sott’olio o Carciofini! insomma quello che volete!

Il tempo di cuocere e il vostro Rotolo di pizza sarà pronto da affettare e servire! Non solo ideale da portare in tavola al posto della più tradizionale Pizza Margherita ; io trovo sia una proposta originale per Aperitivi in piedi o antipasti seduti, anche per Pasqua e feste di Natale; magari da da servire su tagliere già affettato ognuno prende la sua fetta e farete felici tutti!

Scopri anche:

Il Rotolo di scarola ( guscio di pizza che avvolge il ripieno napoletano di scarole e olive nere)

Ricetta Rotolo di pizza

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti + tempi lievitazioni e impasto 25 minuti 40 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone Per la base: 300 gr di farina’0

200 gr di farina manitoba

400 gr di acqua

3 gr di lievito di birra fresco oppure 1,5 gr di lievito di birra ( se avete poco tempo potete usare 10 gr di lievito fresco e 4 di lievito secco)

1 cucchiaio di olio extravergine

11 gr di sale

1/2 cucchiaino di zucchero Per il ripieno: 300 gr di pomodori pelati frullati

100 gr di salame

1 zucchina grande

100 gr di scamorza

olio extravergine

basilico

Procedimento