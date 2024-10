Rotocalco n. 43 del 23 ottobre 2024

Adnkronos – La Buchmesse ha presentato un ricco programma di eventi, libri e musica, con l’Italia che si concentra su come piantare le proprie radici nel futuro. In un contesto di innovazione e cultura, il premio “Ocean Cleaner” di Davide Salucci ha trionfato nella prima edizione del concorso “I mille volti dell’acqua”, promuovendo la consapevolezza riguardo la gestione delle risorse idriche.

Il Secondo Summit della Ristorazione Collettiva ha affrontato il tema dell’equilibrio tra sostenibilità sociale, ambientale ed economica, enfatizzando l’importanza di pratiche responsabili nel settore alimentare. All’Università di Tor Vergata si è svolto un career day, concepito per favorire il dialogo e la connessione tra studenti e aziende, facilitando così l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Sassari ha accolto l’apertura della prima struttura B&B Hotels in Sardegna, un’ulteriore dimostrazione dell’espansione della catena in diverse regioni italiane. Al T3 di Mediapoint & Exhibitions, è stata organizzata una mostra dedicata alle novità nel campo dei veicoli e dei mezzi di trasporto, mettendo in risalto le ultime tendenze e innovazioni nel settore.

A Roma, durante il VI Congresso di Meritocrazia Italia, si è tenuto un dialogo aperto tra politica e cittadini, dando voce a diverse opinioni e approcci per migliorare la gestione e il funzionamento della società. In ambito sostenibile, il volo Climate Impulse ha rappresentato un’importante novità, segnando il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde, dimostrando come le tecnologie pulite possano contribuire a un futuro meno inquinato.

Infine, Saint-Gobain ha inaugurato un nuovo parco fotovoltaico, sottolineando il proprio impegno verso la sostenibilità energetica e la riduzione dell’impatto ambientale. Questi eventi e iniziative riflettono un crescente impegno per un futuro più sostenibile e innovativo, in grado di rispondere alle sfide attuali e di promuovere una cultura di responsabilità sociale e ambientale in Italia.