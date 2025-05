Rotocalco n° 20: Novità e Tendenze del 21 Maggio 2025

Salone del Libro: un’indagine di Netcomm rivela che l’e-commerce favorisce l’avvicinamento alla lettura. Si svolgerà alla Iulm di Milano l’edizione 2025 di L’Oréal For The Future Day. Durante il Salone, Ferrovie dello Stato ha premiato i vincitori del concorso ‘A/R Andata e Racconto’. Syngenta ha presentato in Italia le sue Sustainability Priorities, mentre l’Eiis Summit 2025 ha trattato di sostenibilità e pratiche legate all’olio di palma. Heineken® ha lanciato a Milano eventi Bar Dating e Samsung ha presentato la nuova line-up Audio Video 2025, innovando le Smart TV con Vision AI. In Alto Adige, arriva Fix365, un nuovo servizio di mobilità. Infine, si è concluso il progetto Rethink New at School di Perlana, focalizzato sul riutilizzo dei capi d’abbigliamento.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com