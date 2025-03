Rotocalco n. 11 del 19 marzo 2025

‘Career Connections’ di UniMarconi ha visto Kpmg incontrare studenti per discutere competenze e opportunità professionali. Si è svolta anche l’Acea Water Fun Run, una maratona dedicata alla sensibilizzazione sull’importanza dell’acqua come risorsa vitale. StarCasinò ha lanciato una campagna per il gioco responsabile con Lino Banfi, sottolineando che “il gioco deve essere uno sfizio, non un vizio!”. In ambito sostenibilità, Findus ha raggiunto il 100% di prodotti ittici certificati Msc e Asc. A Napoli, si è tenuta una giornata di orientamento organizzata dalla Luiss, volta a orientare i giovani nelle professioni e nel territorio. Rilegno ha messo in evidenza come l’Italia sia all’avanguardia nel recupero e nella rigenerazione del legno, sottolineando l’importanza della sostenibilità nel settore. Infine, il Premio Film Impresa ha celebrato la sua terza edizione, dedicata all’innovazione e all’intelligenza artificiale, con la partecipazione di nomi noti come Garrone, Salini e Zingaretti. Questi eventi riflettono un impegno condiviso verso l’educazione, la sostenibilità e l’innovazione professionale.