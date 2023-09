Rosy Chin fra programmi tv, reality e collaborazioni: dove l’avevamo già vista

Rosy Chin è senza dubbio uno dei personaggi più interessanti dell’attuale edizione del Grande Fratello.

La gieffina è nata a Milano 37 anni fa ma è di origine cinese, comunità poco rappresentata nel reality di Canale 5. Prima di lei c’è stata solo Man Lo Zhang (che ha partecipato alla sesta edizione condotta da Alessia Marcuzzi). La Chin nella sua clip di presentazione ha confessato di aver un passato da obesa, di essere mamma di tre figli e di essere una ristoratrice e imprenditrice. Ha omesso però di aver già partecipato a programmi televisivi, reality show e di aver stretto collaborazioni con marchi importanti, nonché di avere un profilo su TikTok da centinaia di migliaia di followers. Insomma, è più famosa lei di Samira Lui.

Rosy Chin ha un famosissimo ristorante a Milano e fra i suoi clienti più affezionati ci sono Fedez e Chiara Ferragni che l’hanno voluta anche alla prima di The Ferragnez, dato che lei fa un cameo nella serie di Amazon.

La chef vanta poi numerose collaborazioni con MSC Crociere e con Giallo Zafferano.

@thequeenrosychin Forchette pronte?😍Mai sfidare una Rosy Chin in crociera🤭ora vediamo cosa ne pensate voi CuoriChin🥰Chef, se vinco, rimango sulla nave #mscseashore con voi @msccrociere ancora un po’ in relax altrimenti … ? A voi la linea 🤣❤️ come sono questi spaghetti alla NERANO ? FOTOTONICI vero ? 🔥 #mscseashore #msccrociere #msc #crociera #cruise #baleari #mediterraneo #mediterranean #viaggio #amore #sentimento #pasta #spaghetti #nerano #cucinaitaliana #cucina #viral #foryou #perte #cucinanapoletana #asiangirls #chef ♬ suono originale – Rosy Chin